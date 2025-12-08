Путин в Индии
7 декабря, 22:00

Telegram запустил беспарольный вход через Passkey на iOS и Android

Telegram внедрил новую функцию — беспарольную авторизацию с помощью Passkey — для пользователей на iOS и Android. Опцию можно включить в разделе «Конфиденциальность» в настройках приложения.

Для активации нужно создать ключ доступа и подтвердить свою личность через Face ID, Touch ID или PIN-код устройства.

«Ключ входа будет храниться на устройстве и позволит входить в аккаунт без дополнительных подтверждений в виде SMS-кодов и паролей», — пояснили в описании функции.

Путин: Telegram и прочие мессенджеры влияют на молодёжь
Ранее в Госдуме заявили, что Telegram в ближайшее время не попадёт под ограничения в России, несмотря на планы по блокировке большинства иностранных сервисов. В будущем для большинства зарубежных платформ могут ввести барьеры из-за их сотрудничества со спецслужбами США. Telegram при этом сохраняет особый статус.

