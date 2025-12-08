Life.ru выяснил, как покупки «маленьких радостей» влияют на настроение и бюджет россиян

Почти половина россиян (47%) совершают спонтанные покупки для поднятия настроения несколько раз в неделю. При этом 44% респондентов тратят на такие «маленькие радости» до 1000 рублей в месяц, а 25% — от 1000 до 3000 рублей. Это следует из исследования сервиса «Пакет» от Х5, результаты которого есть в распоряжении Life.ru.

Только 15% опрошенных стараются полностью избегать незапланированных трат, в то время как 41% ищут баланс между стоимостью и качеством, а 26% выбирают товары в зависимости от ситуации и настроения.

Результаты исследования также показали, что возможность сэкономить сама по себе приносит положительные эмоции: 40% россиян радуются, когда итоговая сумма покупки уменьшается благодаря скидкам или баллам, а 28% чувствуют при этом спокойствие и контроль над финансами.

Чаще всего «маленькой слабостью» становятся сладости или выпечка (41%), реже — мясная или сырная нарезка (24%), некрепкий алкоголь (15%) или готовый ужин (13%).

Для 45% респондентов забота о себе через продукты выражается в возможности купить то, что хочется, не думая о пользе. При этом 40% используют программы лояльности и кешбэк как основной способ экономии, 20% отслеживают скидки, а 19% сравнивают цены в разных магазинах.

Подавляющее большинство россиян (75%) предпочитает покупать продукты для повседневных радостей в супермаркетах у дома, где также чаще всего приобретают кофе с собой (62% считают это оправданной инвестицией в хорошее настроение и продуктивность).

