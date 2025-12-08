В Германии предложили переименовать улицы с советскими названиями

В Германии снова заговорили о переименовании улиц, названных в честь Владимира Ленина и деятелей ГДР. Об этом сообщает газета Bild, ссылаясь на заявление федерального уполномоченного по делам жертв диктатуры СЕПГ Эвелин Цупке.

По данным издания, в восточных землях до сих пор действуют более десятка улиц имени Ленина, а также улицы в честь Отто Гротеволя и Вильгельма Пика. Решение о смене названий принимают местные муниципальные советы с учётом мнения жителей.

«Спустя 35 лет после воссоединения ни одна улица не должна больше носить имя Ленина, Отто Гротеволя или Вильгельма Пика», — заявила Цупке.

В некоторых городах, например в общине Йерихов, переименование уже началось. Местное отделение партии «Альтернатива для Германии» пытается оспорить эти решения в суде.

