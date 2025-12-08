Путин в Индии
Регион
8 декабря, 01:05

В Германии предложили переименовать улицы с советскими названиями

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alekk Pires

В Германии снова заговорили о переименовании улиц, названных в честь Владимира Ленина и деятелей ГДР. Об этом сообщает газета Bild, ссылаясь на заявление федерального уполномоченного по делам жертв диктатуры СЕПГ Эвелин Цупке.

По данным издания, в восточных землях до сих пор действуют более десятка улиц имени Ленина, а также улицы в честь Отто Гротеволя и Вильгельма Пика. Решение о смене названий принимают местные муниципальные советы с учётом мнения жителей.

«Спустя 35 лет после воссоединения ни одна улица не должна больше носить имя Ленина, Отто Гротеволя или Вильгельма Пика», — заявила Цупке.

В некоторых городах, например в общине Йерихов, переименование уже началось. Местное отделение партии «Альтернатива для Германии» пытается оспорить эти решения в суде.

Ранее новый сопредседатель немецкой партии «Союз социальная справедливость и экономическая разумность» Фабио де Мази предложил Германии обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой возобновить поставки российского газа. Он считает, что такую просьбу можно связать с прекращением боевых действий на Украине.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Лия Мурадьян
