В Германии предложили переименовать улицы с советскими названиями
В Германии снова заговорили о переименовании улиц, названных в честь Владимира Ленина и деятелей ГДР. Об этом сообщает газета Bild, ссылаясь на заявление федерального уполномоченного по делам жертв диктатуры СЕПГ Эвелин Цупке.
По данным издания, в восточных землях до сих пор действуют более десятка улиц имени Ленина, а также улицы в честь Отто Гротеволя и Вильгельма Пика. Решение о смене названий принимают местные муниципальные советы с учётом мнения жителей.
«Спустя 35 лет после воссоединения ни одна улица не должна больше носить имя Ленина, Отто Гротеволя или Вильгельма Пика», — заявила Цупке.
В некоторых городах, например в общине Йерихов, переименование уже началось. Местное отделение партии «Альтернатива для Германии» пытается оспорить эти решения в суде.
Ранее новый сопредседатель немецкой партии «Союз социальная справедливость и экономическая разумность» Фабио де Мази предложил Германии обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой возобновить поставки российского газа. Он считает, что такую просьбу можно связать с прекращением боевых действий на Украине.
