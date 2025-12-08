Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 декабря, 02:50

Роспотребнадзор запустил горячую линию по выбору новогодних подарков

Обложка © Freepik / azerbaijan_stockers

Обложка © Freepik / azerbaijan_stockers

Роспотребнадзор открыл горячую линию, чтобы помочь россиянам выбрать безопасные и качественные детские товары и новогодние подарки. Об этом 8 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

«С 8 по 19 декабря Роспотребнадзор проведёт Всероссийскую горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров, а также выбору новогодних подарков», — говорится в сообщении на сайте.

Специалисты проконсультируют по качеству и безопасности одежды, обуви, игрушек, детского питания и новогодней продукции.

Идеи подарков на Новый год для коллег до 1000 и 3000 рублей: как дарить достойно и не выглядеть дёшево
Идеи подарков на Новый год для коллег до 1000 и 3000 рублей: как дарить достойно и не выглядеть дёшево

Ранее граждан предупредили, что рубить ёлки в лесу на Новый год запрещено. За самовольную вырубку грозит штраф от трёх до четырёх тысяч рублей по статье 8.28 КоАП РФ. В отдельных случаях могут дополнительно взыскать ущерб по специальным таксам.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Роспотребнадзор
  • Новый год
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar