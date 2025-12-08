Роспотребнадзор запустил горячую линию по выбору новогодних подарков

Роспотребнадзор открыл горячую линию, чтобы помочь россиянам выбрать безопасные и качественные детские товары и новогодние подарки. Об этом 8 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

«С 8 по 19 декабря Роспотребнадзор проведёт Всероссийскую горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров, а также выбору новогодних подарков», — говорится в сообщении на сайте.

Специалисты проконсультируют по качеству и безопасности одежды, обуви, игрушек, детского питания и новогодней продукции.

Ранее граждан предупредили, что рубить ёлки в лесу на Новый год запрещено. За самовольную вырубку грозит штраф от трёх до четырёх тысяч рублей по статье 8.28 КоАП РФ. В отдельных случаях могут дополнительно взыскать ущерб по специальным таксам.