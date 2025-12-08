В ГД предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья в 2,5 раза

Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что размер имущественного налогового вычета при покупке жилья устарел и должен быть увеличен в 2,5 раза. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, действующие лимиты были установлены 10 лет назад, а за это время средняя цена на первичное жильё выросла примерно в 2,5 раза, что требует соответствующего повышения выплат.

Сейчас максимальный вычет составляет 2 млн рублей при покупке жилья и 3 млн рублей по ипотечным процентам, что позволяет получить возврат НДФЛ в размере 260 тыс. и 390 тыс. рублей соответственно. Эти суммы могут суммироваться, достигая 650 тыс. рублей, однако право на вычет предоставляется раз в жизни и имеет строгие ограничения.

Ранее сообщалось, что риелторы советуют проявлять повышенную осторожность при покупке жилья и проводить тщательную проверку продавца. В частности, важно запрашивать расширенную выписку из домовой книги и копию финансово-лицевого счёта.