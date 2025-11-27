Психиатрическая экспертиза защитит от мошенничества при покупке жилья, заявил риелтор

Покупка недвижимости требует не только юридической проверки, но и глубокой оценки истинных намерений продавца — вплоть до запроса справок из психоневрологического диспансера. Об этом заявил основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

В разговоре с RT он подчеркнул, что ключевыми элементами проверки являются анализ документов и личное общение с продавцом. Среди обязательных документов — расширенная выписка из домовой книги и копия финансово-лицевого счёта. Если у покупателя нет юридических знаний, Апрелев рекомендует обратиться к специалисту — юристу или риелтору, разбирающемуся в истории перехода права собственности и рисках её утраты.

Важно лично пообщаться с продавцом: выяснить, где он будет жить после сделки, на что потратит деньги и согласны ли с продажей родственники. Особенно внимательно стоит подходить к пожилым продавцам — в случае сомнений Апрелев рекомендует проводить психиатрическую экспертизу непосредственно в день сделки.

«Посмотреть, сколько эта квартира продаётся в базах данных, соответствует ли эта цена рыночной. Если человек говорит, что он срочно продаёт, это точно уже критерий того, что нужно посмотреть на эту ситуацию более пристально», — отметил Апрелев.

Чтобы минимизировать финансовые риски, он советует использовать безналичный расчёт через аккредитив: часть денег — после регистрации права собственности, остаток — после подписания акта приёма-передачи. На системном уровне, по мнению Апрелева, ситуацию сможет исправить только вмешательство Верховного суда в судебную практику.

Ранее экономист заявил, что мошенничество при сделках с жильём превратилось в системную угрозу для всего рынка недвижимости. По его словам, схемы давно вышли за рамки классических «бабушкиных» кейсов и теперь затрагивают даже экономически активных граждан. Из-за пробелов в законодательстве всё чаще возникают ситуации, когда продавцы, ссылаясь на «влияние мошенников», требуют через суд вернуть им уже проданные квартиры, что создаёт серьёзные риски для покупателей.