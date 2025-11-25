«Бабушкины схемы» с жильём нанесли россиянам ущерб на сотни миллиардов

Экономист Алексей Кричевский заявил, что мошенничество при сделках купли-продажи жилья требует пристального внимания законодателей. По его словам, проблема давно вышла за рамки привычных «бабушкиных схем» и становится угрозой для всего рынка недвижимости.

Кричевский отмечает: из-за пробелов в законодательстве участились случаи, когда продавцы спустя время требуют вернуть им уже проданные квартиры, утверждая, что действовали «под влиянием мошенников». Это создаёт серьёзные риски прежде всего для покупателей вторичного жилья. Причём речь идёт уже не только о пенсионерах — подобные истории затрагивают и экономически активных граждан. Похожая ситуация наблюдается даже на авторынке.

«Что имеем в итоге? Ущерба по самым скромным подсчётам такие сделки уже принесли на несколько десятков миллиардов рублей, а если учитывать проценты по ипотеке, то больше сотни миллиардов», — подчеркнул эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Самое проблемное, по его словам, — то, что добросовестные покупатели рискуют остаться без жилья, без денег и ещё с ипотечным долгом. Кричевский считает, что если сделка заверена нотариусом, зарегистрирована в Росреестре, а состояние продавца подтверждено справками и видеофиксацией, то вернуть квартиру бывшему владельцу возможно только при условии полного возврата средств.

Он добавил, что ключевая задача — как можно быстрее урегулировать вопрос на уровне закона, чтобы защитить честных покупателей и стабилизировать рынок.

Мошенники всё чаще используют «схему Долиной», и такие истории становятся массовыми. Один из ярких случаев произошёл в Мурманске. Там девушка купила квартиру у 46-летней медсестры, оформив ипотеку. Сделка прошла официально — в присутствии риэлтора и свидетелей. Однако спустя месяц покупательница обнаружила, что прежняя владелица съезжать не собирается. Более того, бывшая хозяйка подала заявление в полицию, заявив, что якобы действовала под влиянием мошенников и передала им все полученные за квартиру деньги. Теперь новый собственник оказался в подвешенном состоянии: ипотека оформлена, квартира куплена, а выселить продавца почти невозможно до решения правоохранителей.