«Бабушки в сговоре»: Юрист раскрыл, как мошенники грабят на рынке жилья по «схеме Долиной»

Кандидат юридических наук, известный эксперт по недвижимости Вадим Шабалин в эфире радио «Комсомольская правда» прокомментировал новые меры Госдумы по борьбе с мошенничеством в сделках с жильём и предложил свои решения. По его мнению, полный нотариат действительно повысит безопасность, но только при условии усиления ответственности нотариусов и обязательного страхования сделок.

«Полный нотариат недвижимости всё-таки более безопасен для участников сделок, если он будет введён, но при этом, конечно, должна зеркально увеличиваться ответственность нотариуса за намеренные или преднамеренные ошибки и, соответственно, выплата из соответствующих компенсационных фондов», — сказал он. Шабалин также напомнил о давно забытой идее Владимира Жириновского — обязывать граждан предпенсионного возраста согласовывать сделки с опекой, как несовершеннолетних, хотя и признал, что это ограничивает права.

Особое внимание он уделил практике возврата квартир пострадавшим. В качестве решения он предложил не выгонять людей из жилья, пока на депозите суда не появится сумма по договору. Кроме того, юрист заявил, что в Москве более половины таких «потерпевших» на самом деле действуют в сговоре с так называемыми «чёрными адвокатами», которые переключились на недвижимость после ужесточения контроля за подделкой медкарт.

Напомним, недавно стала распространяться «схема Долиной», которая получила своё название после громкого случая с народной артисткой. Она заявила, что стала жертвой аферистов. Мошенники, представившись сотрудниками полиции и банка, убедили женщину, что её счета и квартира в опасности. Под видом «безопасной сделки» они принудили её продать жильё и перечислить им все деньги. В Госдуме предложили ввести семидневный период охлаждения при продаже квартир.