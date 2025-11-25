В Госдуме предложили ввести семидневный период охлаждения при продаже квартир. Инициатива призвана защитить россиян от мошеннических схем, когда сделки оспариваются после передачи денег. Законопроект внёс председатель фракции «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов вместе с депутатом Михаилом Делягиным.

Поправки в закон «О государственной регистрации недвижимости» предусматривают семидневный период охлаждения, то есть временную заморозку средств покупателя при совершении сделок с недвижимостью. Миронов пояснил, что регистрация сделки будет проходить только после семи дней со дня заключения договора, что даст продавцу возможность отказаться от сделки при выявлении мошеннического давления.

«За это время продавец оценит свои действия, и если он поймёт, что находится под воздействием мошенников, то сможет отказаться от продажи жилья», – объяснил Миронов ТАСС.

Кроме того, продавец получит деньги только после регистрации перехода права собственности и исключительно на банковский счёт.

«Такой механизм потребует использования защищённого счёта и банковского аккредитива – формы безналичных расчётов, при которой банк выступает гарантом исполнения обязательств между покупателем и продавцом», – отметил Миронов.

Ещё одна важная поправка касается продавцов единственного жилья: им придётся доказать наличие места для проживания после продажи квартиры, предоставив нотариально заверенное согласие лица, у которого они будут проживать. Миронов надеется, что закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

«Мы считаем, что он должен вступить в силу как можно скорее. Введение такого порядка обеспечит защиту добросовестных продавцов и покупателей и укрепит доверие к рынку недвижимости», – заключил парламентарий.

