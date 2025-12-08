Путин в Индии
Регион
8 декабря, 02:38

Чернышов предложил платить 13-ю зарплату медикам и учителям

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил выплачивать медицинским и педагогическим работникам государственных и муниципальных учреждений ежегодную 13-ю зарплату. Он направил соответствующее обращение министру труда Антону Котякову.

В документе говорится, что такая выплата поможет укрепить кадровый потенциал, повысить престиж профессий в образовании и здравоохранении, а также улучшить социальную защищённость сотрудников.

«Предлагаю установить на федеральном уровне гарантированную ежегодную выплату в размере не менее одного среднемесячного оклада («13-я заработная плата») для медицинских и педагогических работников государственных и муниципальных учреждений»,цитирует документ РИА «Новости».

Ранее лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов призвал ввести мораторий на сокращение врачей и урезание их зарплат. По его словам, в ряде медучреждений бюджет экономят за счёт персонала, что снижает доступность медицинской помощи для населения.

