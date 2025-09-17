Депутат Миронов призвал ввести мораторий на сокращение врачей и их зарплат

В России необходимо ввести мораторий на сокращение медиков и их зарплат. Такой точкой зрения поделился депутат Государственной думы и глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов во время общения с ТАСС.

«Я призываю Минздрав рекомендовать органам здравоохранения субъектов РФ ввести мораторий на сокращение штатов и прямой запрет на сокращение выплат работникам, а также на переоформление работников на менее оплачиваемые должности», — заявил чиновник.

Как подчеркнул парламентарий, в некоторых медицинских учреждениях распространилась практика экономии бюджетных средств за счёт работников, что провоцирует снижение доступности медпомощи населению.