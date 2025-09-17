Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 сентября, 03:52

Депутат Миронов призвал ввести мораторий на сокращение врачей и их зарплат

Обложка © Freepik

Обложка © Freepik

В России необходимо ввести мораторий на сокращение медиков и их зарплат. Такой точкой зрения поделился депутат Государственной думы и глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов во время общения с ТАСС.

«Я призываю Минздрав рекомендовать органам здравоохранения субъектов РФ ввести мораторий на сокращение штатов и прямой запрет на сокращение выплат работникам, а также на переоформление работников на менее оплачиваемые должности», — заявил чиновник.

Как подчеркнул парламентарий, в некоторых медицинских учреждениях распространилась практика экономии бюджетных средств за счёт работников, что провоцирует снижение доступности медпомощи населению.

Российские врачи предупредили о рисках целевого обучения студентов-бюджетников
Российские врачи предупредили о рисках целевого обучения студентов-бюджетников

Ранее Минздрав России сообщил, что правила выдачи больничных листов остаются прежними, никаких изменений с 1 сентября не произошло. Информацию о нововведениях опровергла пресс-служба ведомства, пояснив, что обсуждение возможных поправок продолжается, но официального решения принято не было.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Сергей Миронов
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar