Депутат Миронов призвал ввести мораторий на сокращение врачей и их зарплат
В России необходимо ввести мораторий на сокращение медиков и их зарплат. Такой точкой зрения поделился депутат Государственной думы и глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов во время общения с ТАСС.
«Я призываю Минздрав рекомендовать органам здравоохранения субъектов РФ ввести мораторий на сокращение штатов и прямой запрет на сокращение выплат работникам, а также на переоформление работников на менее оплачиваемые должности», — заявил чиновник.
Как подчеркнул парламентарий, в некоторых медицинских учреждениях распространилась практика экономии бюджетных средств за счёт работников, что провоцирует снижение доступности медпомощи населению.
Ранее Минздрав России сообщил, что правила выдачи больничных листов остаются прежними, никаких изменений с 1 сентября не произошло. Информацию о нововведениях опровергла пресс-служба ведомства, пояснив, что обсуждение возможных поправок продолжается, но официального решения принято не было.