Минздрав опроверг информацию о введении новых правил выдачи больничных листов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Zakharishchev
Минздрав России заявил, что правила выдачи больничных листов остаются прежними, никаких изменений с 1 сентября не произошло. Информацию о нововведениях опровергла пресс-служба ведомства, пояснив, что обсуждение возможных поправок продолжается, но официального решения принято не было. Об этом сообщает ТАСС.
«Никаких изменений в порядок до настоящего времени не вносилось, а медицинские работники руководствуются требованиями действующего приказа Министерства здравоохранения РФ от 23 ноября 2021 г. № 1089н», — пояснил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
До этого в ряде СМИ сообщалось, что якобы с осени вступает ограничение на количество дней нахождения на больничном при повторных обращениях пациентов. Как оказалось, данная инициатива находится на стадии разработки и не утверждена Министерством здравоохранения.
Ранее Life.ru сообщал, что выход на работу во время больничного противоречит закону. Период временной нетрудоспособности — это время полного освобождения сотрудника от работы, а нарушение права на охрану здоровья запрещено федеральным законом.