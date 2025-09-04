Мессенджер MAX
4 сентября, 12:53

Минздрав опроверг информацию о введении новых правил выдачи больничных листов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Zakharishchev

Минздрав России заявил, что правила выдачи больничных листов остаются прежними, никаких изменений с 1 сентября не произошло. Информацию о нововведениях опровергла пресс-служба ведомства, пояснив, что обсуждение возможных поправок продолжается, но официального решения принято не было. Об этом сообщает ТАСС.

«Никаких изменений в порядок до настоящего времени не вносилось, а медицинские работники руководствуются требованиями действующего приказа Министерства здравоохранения РФ от 23 ноября 2021 г. № 1089н», — пояснил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

До этого в ряде СМИ сообщалось, что якобы с осени вступает ограничение на количество дней нахождения на больничном при повторных обращениях пациентов. Как оказалось, данная инициатива находится на стадии разработки и не утверждена Министерством здравоохранения.

Ранее Life.ru сообщал, что выход на работу во время больничного противоречит закону. Период временной нетрудоспособности — это время полного освобождения сотрудника от работы, а нарушение права на охрану здоровья запрещено федеральным законом.

