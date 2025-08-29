Могут ли вас заставить работать на больничном? Объясняет эксперт в области права
Эксперт Яковлева: Требование выполнения работы на больничном противоречит закону
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi
Требование работодателя выполнять рабочие задачи во время официального больничного является прямым нарушением трудового законодательства России. Об этом заявила эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.
Специалист пояснила, что период временной нетрудоспособности — это время полного освобождения сотрудника от работы, а нарушение права на охрану здоровья запрещено федеральным законом.
«Период временной нетрудоспособности — это время, в течение которого сотрудник освобождён от работы в целом. Соответственно, требовать выполнения должностных обязанностей нельзя. Работодателю запрещено нарушать право работника на охрану здоровья согласно пункту 3 статьи 5 закона «Об охране здоровья граждан» от 21.11.2011 № 323-ФЗ», — объяснила эксперт.
Эксперт уточнила, что сотрудник имеет полное право отказаться от выполнения рабочих поручений во время больничного. Если же работодатель настаивает и подчинённый выполняет задачи, это является основанием для обращения в Государственную инспекцию труда. В таком случае работодателю грозит административная ответственность по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ с возможным наложением существенного штрафа, подытожила собеседница «Вечерней Москвы».
Напомним, недавнее исследование показало, что почти три четверти российских руководителей просят сотрудников выполнять рабочие задачи в удалённом формате во время больничного. Полностью отвлечься от работы заболевшим позволяют немногим более 20% менеджеров.