Юрист объяснила, кого не затронет новое правило при оформлении больничного
Юрист Батурина: Ограничение больничного листа не распространят на уход за детьми
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / wasilisa
Новые правила оформления больничных листов в России не затронут случаи ухода за заболевшими детьми и другими членами семьи. Об этом сообщила медицинский юрист Екатерина Батурина в разговоре с «Москвой 24».
Ограничения, по словам специалиста, не будут применяться к социально значимым категориям, включая уход за детьми, медицинскую реабилитацию и лечение социально значимых заболеваний. В этих случаях продолжительность больничного листа будет определяться общими правилами без дополнительных ограничений.
Занятый случай с больничным листом недавно произошёл в Рурской области ФРГ. Там учительница 16 лет получала заработную плату, но при этом не выходила на работу. Когда её захотели отправить на диспансеризацию, она обратилась в суд, рассудив, что раз с 2009 года её состоянием здоровья особо не интересовались, то нечего и начинать.