Юрист объяснила, кого не затронет новое правило при оформлении больничного

Новые правила оформления больничных листов в России не затронут случаи ухода за заболевшими детьми и другими членами семьи. Об этом сообщила медицинский юрист Екатерина Батурина в разговоре с «Москвой 24» .

Ограничения, по словам специалиста, не будут применяться к социально значимым категориям, включая уход за детьми, медицинскую реабилитацию и лечение социально значимых заболеваний. В этих случаях продолжительность больничного листа будет определяться общими правилами без дополнительных ограничений.

Занятый случай с больничным листом недавно произошёл в Рурской области ФРГ. Там учительница 16 лет получала заработную плату, но при этом не выходила на работу. Когда её захотели отправить на диспансеризацию, она обратилась в суд, рассудив, что раз с 2009 года её состоянием здоровья особо не интересовались, то нечего и начинать.