Совет безопасности ООН проведёт заседание по Украине 9 декабря

Совет безопасности ООН проведёт заседание по Украине во вторник, 9 декабря. Об этом сообщила пресс-служба постпредства Словении при ООН.

«Начало заседания намечено на 10:00 по местному времени (18:00 мск)», — уточнили в пресс-службе.

Встречу организуют по инициативе Словении — от имени своей страны, а также Дании, Франции, Великобритании, Греции и Республики Корея.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Возвращение украинских детей», которую предложили Украина, Канада и несколько европейских государств. За документ проголосовали 91 страна — меньше половины от общего числа членов ООН. Против выступили Россия и ещё 11 государств, включая Белоруссию, Иран, КНДР и Кубу. 57 делегаций выбрали воздержание, а более 30 стран не участвовали в голосовании.