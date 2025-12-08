Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 декабря, 03:35

Совет безопасности ООН проведёт заседание по Украине 9 декабря

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dogora Sun

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dogora Sun

Совет безопасности ООН проведёт заседание по Украине во вторник, 9 декабря. Об этом сообщила пресс-служба постпредства Словении при ООН.

«Начало заседания намечено на 10:00 по местному времени (18:00 мск)», — уточнили в пресс-службе.

Встречу организуют по инициативе Словении — от имени своей страны, а также Дании, Франции, Великобритании, Греции и Республики Корея.

Келлог счёл позерством истерику делегата от Украины в ООН из-за территорий
Келлог счёл позерством истерику делегата от Украины в ООН из-за территорий

Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Возвращение украинских детей», которую предложили Украина, Канада и несколько европейских государств. За документ проголосовали 91 страна — меньше половины от общего числа членов ООН. Против выступили Россия и ещё 11 государств, включая Белоруссию, Иран, КНДР и Кубу. 57 делегаций выбрали воздержание, а более 30 стран не участвовали в голосовании.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • ООН
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar