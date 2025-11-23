Келлог счёл позерством истерику делегата от Украины в ООН из-за территорий

Спецпосланник американского президента Кит Келлог охарактеризовал как «позерство» заявление представителя Украины в ООН Кристины Гайовишин, которая отказалась признать потерю киевских территорий. Об этом Келлог сообщил в интервью Fox News.

«Я думаю, что это позерство. Я думаю, им нужно позерствовать перед своим народом», — сказал он.

Ранее на заседании Совета Безопасности ООН Гайовишин выразила несогласие Киева с частью мирного плана США. Она заявила, что Украина не признает присоединение новых регионов к России по результатам референдумов и не допустит ущемления своего суверенного права на выбор альянсов.