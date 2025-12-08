Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 декабря, 04:40

Кабмин одобрил запрет на испытательный срок для матерей детей до трёх лет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FamVeld

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FamVeld

В России может измениться правило приёма на работу для матерей. Правительство одобрило законопроект, который расширяет действующую трудовую льготу. Если инициатива будет принята, то женщины, воспитывающие детей в возрасте до трёх лет, смогут устраиваться на новую работу без обязательного испытательного срока, пишет ТАСС.

Сейчас такая гарантия распространяется только на период до достижения ребёнком полутора лет. Авторы проекта считают, что дополнительный стресс от испытательного срока создаёт для женщин необоснованные сложности и даже может подтолкнуть работодателей к скрытым отказам в трудоустройстве.

Названо 8 приятных бонусов для мам на работе. О них мало кто знает
Названо 8 приятных бонусов для мам на работе. О них мало кто знает

Ранее сообщалось, что определённые категории пенсионеров и льготников имеют право на получение доплат за продукты. При этом часть таких выплат в следующем году будет проиндексирована. Life.ru рассказывал, кому положены льготы.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar