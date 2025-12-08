Кабмин одобрил запрет на испытательный срок для матерей детей до трёх лет

В России может измениться правило приёма на работу для матерей. Правительство одобрило законопроект, который расширяет действующую трудовую льготу. Если инициатива будет принята, то женщины, воспитывающие детей в возрасте до трёх лет, смогут устраиваться на новую работу без обязательного испытательного срока, пишет ТАСС.

Сейчас такая гарантия распространяется только на период до достижения ребёнком полутора лет. Авторы проекта считают, что дополнительный стресс от испытательного срока создаёт для женщин необоснованные сложности и даже может подтолкнуть работодателей к скрытым отказам в трудоустройстве.

