Названо 8 приятных бонусов для мам на работе. О них мало кто знает
Директор по персоналу объяснила, какие льготы положены матерям на работе
Работодатели не имеют права устанавливать испытательный срок для женщин с детьми в возрасте до полутора лет, рассказала директор по персоналу Юлия Санина. По её словам, трудовое законодательство также гарантирует матерям перерывы для кормления продолжительностью не менее 30 минут каждые три часа, которые включаются в рабочее время.
«Если у женщины двое и более детей, перерывы должны длиться не менее одного часа. Мамы могут объединять эти перерывы с обеденным временем или переносить их на начало или конец рабочего дня», — отметила собеседница RT.
До достижения ребёнком возраста 1,5 года женщина может подать заявление о переводе на другую должность с сохранением среднего заработка. А для матерей детей в возрасте от 1,5 до 3 лет действует право на отпуск по уходу за ребёнком с сохранением должности, возможность работы на неполный день или на дому.
«Кроме того, женщину с ребёнком до трёх лет не имеют права отправлять на вахтовые работы, а привлечение к ночным сменам, переработкам и работе в выходные и праздничные дни возможно только с её согласия», — заключила эксперт.
