Семья против карьеры: Life.ru в День матери выяснил настоящие приоритеты российских мужчин

Женщины традиционно считают, что для мужчин на первом месте — деньги и карьера. Однако сильная половина человечества отвечает иначе: 77% мужчин ставят на первое место семью. Это следует из нового исследования Аналитического центра НАФИ.

Далее в рейтинге следуют деньги (52%), здоровье (44%) и только затем карьера (40%). По мнению исследователей, эти данные свидетельствуют о том, что традиционный стереотип о мужчине-трудоголике постепенно теряет актуальность. Интересно, что лучше всего это замечают женщины в декрете, которые ближе других к ежедневной семейной реальности и точнее считывают подлинные приоритеты мужчин.

Среди всех опрошенных россиянок лишь 50% считают семью главным приоритетом мужчин, тогда как среди женщин в декрете таких 69%. Результаты исследования, которые есть в распоряжении Life.ru, также показали, что период ухода за ребёнком становится для женщин временем, когда они особенно чутко ощущают динамику отношений и распределение ролей. И именно на этом фоне усиливается их собственная потребность в развитии: 37% женщин в декрете говорят о важности саморазвития, тогда как среди всех женщин — 29%.

Что касается отношения к мужскому декретному отпуску, то каждый второй россиянин относится к этой идее позитивно. Среди молодёжи в возрасте 18-24 лет этот показатель достигает 57%. Поддержка этой идеи со стороны женщин в декрете составляет 58%. Это показывает, что участие отца воспринимается как естественный и значимый элемент в жизни семьи.

Исследование показывает, что мужчины высоко оценивают значимость мер поддержки, которые предоставляются сотрудникам в период декрета и после него. 83% мужчин считают важной поддержку во время декретного отпуска и примерно столько же отмечают важность мер поддержки и после выхода из декрета.

Эксперты отмечают, что День матери становится хорошим поводом для напоминания о ценности партнёрства в семье. А поддержка, забота и открытый диалог помогают сделать этот путь более гармоничным для всех.

А ранее в России предложили учредить выплаты ко Дню матери. Депутат Госдумы Виталий Милонов отметил, что, учитывая стратегический курс государства на поддержку института семьи и многодетности, логичным шагом станет внедрение дополнительных механизмов поощрения российских матерей.