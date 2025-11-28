Россия и США
28 ноября, 10:28

Милонов предложил учредить в России выплаты ко Дню матери

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NDAB Creativity

Депутат Государственной думы Виталий Милонов выступил с инициативой введения ко Дню Матери специальных денежных выплат для многодетных матерей и матерей-героинь. Соответствующее обращение на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова имеется в распоряжении RT.

«Поддержка материнства и деторождения — священный долг и обязанность нашего государства. Нет смысла преувеличивать и значение многодетства в нашей стране: в текущих сложных условиях рождение и воспитание нескольких детей — это настоящий героический поступок. Женщина, посвятившая себя семье и воспитанию детей, по праву пользуется заслуженным уважением», — указал Милонов.

Как отметил депутат, учитывая стратегический курс государства на поддержку института семьи и многодетности, логичным шагом станет внедрение дополнительных механизмов поощрения российских матерей. В тексте обращения содержится просьба рассмотреть вопрос об учреждении специализированных выплат, которые станут официальным признанием заслуг многодетных матерей перед страной.

День матери в России традиционно отмечается в последнее воскресенье ноября. Новая инициатива направлена на укрепление мер социальной поддержки семей с детьми в рамках проводимой государственной демографической политики.

«Центр нашей семьи»: Маликов трогательно рассказал о маме в преддверии Дня матери
Ранее депутаты Госдумы от партии ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким предложили объявить амнистию для осуждённых женщин в преддверии Дня матери. Речь идёт о тех, кто совершил преступления небольшой и средней тяжести.

