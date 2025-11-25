В России предложили объявить амнистию для женщин ко Дню матери

Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложила объявить амнистию для осуждённых женщин в преддверии Дня матери. Речь идёт о впервые осуждённых за умышленные преступления небольшой и средней тяжести и воспитывающие несовершеннолетних или детей-инвалидов.

Также освободить от наказания предлагают беременных, женщин старше 60 лет, инвалидов I и II групп, жёны погибших участников боевых действий и одиноких матерей, потерявших сыновей или мужей при исполнении воинского долга. Кроме того, амнистию призывают распространить на условно осуждённых, на тех, кто отбыл часть срока — не менее трети при приговоре до пяти лет и половину — при наказании от пяти до десяти лет, а также на женщин, осужденных за преступления по неосторожности и получивших ненаказуемые меры воздействия.

«Важно сказать о нашей инициативе об объявлении амнистии женщинам, осуждённым впервые за совершение преступлений небольшой и средней тяжести, матерям, имеющим несовершеннолетних детей и детей-инвалидов, а также беременным и женщинам, являющимся вдовами и одинокими матерями, чьи мужья, сыновья и дочери погибли при защите Отечества. Проект соответствующего постановления уже внесён в Думу», — объяснил Слуцкий.

Ранее стало известно, что ЛДПР направит обращение в правительство с предложением расширить программу семейной ипотеки на вторичный рынок жилья. По мнению депутата, нынешние условия программы остаются недоступными для значительного числа граждан, в особенности в регионах с низким уровнем доходов.