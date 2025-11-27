«Центр нашей семьи»: Маликов трогательно рассказал о маме в преддверии Дня матери

В преддверии Дня матери Дмитрий Маликов трогательно отозвался о своей маме. Певец рассказал, что она недавно отпраздновала юбилей и по-прежнему является самым важным человеком в его жизни. Кроме того, она продолжает работать его концертным директором.

Дмитрий Маликов рассказал о своей маме в преддверии Дня матери. Видео © Life.ru

«Моя мама замечательный человек, она в этом году юбилей отметила. Она — центр нашей семьи. Мы, конечно, её обожаем. Она до сих пор является моим концертным директором. Вот такая рекламная сказка», — заявил Маликов перед концертом «Ода Матери» в Кремле, организованным АнО Евразия.

АНО «Евразия» — организация, продвигающая традиционные ценности, семейные инициативы и гуманитарные проекты в странах Евразии. Одним из ключевых направлений работы является поддержка семей российских военнослужащих. Ежегодный концерт «Ода матери» — один из флагманских проектов организации, объединяющий участников из России, новых регионов и стран ЕАЭС.

