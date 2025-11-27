Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 ноября, 18:14

«Центр нашей семьи»: Маликов трогательно рассказал о маме в преддверии Дня матери

Дмитрий Маликов трогательно рассказал о маме в преддверии Дня матери

В преддверии Дня матери Дмитрий Маликов трогательно отозвался о своей маме. Певец рассказал, что она недавно отпраздновала юбилей и по-прежнему является самым важным человеком в его жизни. Кроме того, она продолжает работать его концертным директором.

Дмитрий Маликов рассказал о своей маме в преддверии Дня матери. Видео © Life.ru

«Моя мама замечательный человек, она в этом году юбилей отметила. Она — центр нашей семьи. Мы, конечно, её обожаем. Она до сих пор является моим концертным директором. Вот такая рекламная сказка», — заявил Маликов перед концертом «Ода Матери» в Кремле, организованным АнО Евразия.

Не забудете поздравить маму и запомните эту дату: когда День матери 2025 в России и как его отметить
Не забудете поздравить маму и запомните эту дату: когда День матери 2025 в России и как его отметить

АНО «Евразия» — организация, продвигающая традиционные ценности, семейные инициативы и гуманитарные проекты в странах Евразии. Одним из ключевых направлений работы является поддержка семей российских военнослужащих. Ежегодный концерт «Ода матери» — один из флагманских проектов организации, объединяющий участников из России, новых регионов и стран ЕАЭС.

Ранее Life.ru писал, что Наташа Королёва заботится не только о своей матери, но и родной старшей сестре. Она переводит ей деньги в Киев, где та воспитывает ребёнка-аутиста. Наташа Королёва на протяжении всех этих лет обеспечивала сестру материально.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Life.ru

Полина Никифорова
  • Новости
  • Дмитрий Маликов
  • День матери
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar