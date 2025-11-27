«Содержит громадную семью»: Наташа Королёва тайком переводит деньги в Киев

Людмила Порывай, мать известной певицы Наташи Королёвой, сообщила, что её дочь уже продолжительное время оказывает финансовую поддержку семье своей старшей сестры, Ирины Осауленко, которая проживает в Киеве. Ирина, ранее известная как певица Руся, завершила свою карьеру, чтобы ухаживать за сыном, страдавшем ДЦП и скончавшимся в возрасте 12 лет. Позже у её второго ребёнка был диагностирован аутизм. Наташа Королёва на протяжении всех этих лет обеспечивала сестру материально.

«Она содержит всю громадную семью в Киеве. Она помогает много сестре, потому что у неё проблемы. Она человек безотказный. Она больше отдаёт. Она помогает больным детям. Она не рекламирует это. Она тихо, спокойно помогает», — рассказала Порывай в рамках шоу «Мудрость великих матерей» с Арманом Давлетяровым.

Ранее Life.ru писал, что внучка известной певицы Софии Ротару, модель и блогер София Евдокименко, опубликовала фото без верхней одежды в своих соцсетях. На снимке она позирует на кровати в откровенном образе.