Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 ноября, 17:06

«Содержит громадную семью»: Наташа Королёва тайком переводит деньги в Киев

Наташа Королёва тайком переводит деньги в Киев

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Людмила Порывай, мать известной певицы Наташи Королёвой, сообщила, что её дочь уже продолжительное время оказывает финансовую поддержку семье своей старшей сестры, Ирины Осауленко, которая проживает в Киеве. Ирина, ранее известная как певица Руся, завершила свою карьеру, чтобы ухаживать за сыном, страдавшем ДЦП и скончавшимся в возрасте 12 лет. Позже у её второго ребёнка был диагностирован аутизм. Наташа Королёва на протяжении всех этих лет обеспечивала сестру материально.

«Она содержит всю громадную семью в Киеве. Она помогает много сестре, потому что у неё проблемы. Она человек безотказный. Она больше отдаёт. Она помогает больным детям. Она не рекламирует это. Она тихо, спокойно помогает», рассказала Порывай в рамках шоу «Мудрость великих матерей» с Арманом Давлетяровым.

Сын Наташи Королёвой подстриг макушку, как древний монах
Сын Наташи Королёвой подстриг макушку, как древний монах

Ранее Life.ru писал, что внучка известной певицы Софии Ротару, модель и блогер София Евдокименко, опубликовала фото без верхней одежды в своих соцсетях. На снимке она позирует на кровати в откровенном образе.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Наталья Королева
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar