Внучка Софии Ротару поделилась смелыми фотографиями с отдыха в Японии

Внучка известной певицы Софии Ротару, модель и блогер София Евдокименко, опубликовала фото без верхней одежды в своих соцсетях. На снимке она позирует на кровати в откровенном образе.

«Халаты должны стать приемлемой одеждой для ужина», — подписала фото внучка Ротару.

София Евдокименко. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ iamsofiaeve

София, некогда строившая карьеру модели и певицы в США, где она прожила около пяти лет, сейчас путешествует по Японии с матерью и братом. Их текущая локация — Киото. В 2025 году София решила сменить обстановку и переехала в Европу.

