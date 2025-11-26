Россия и США
26 ноября, 17:46

Внучка Софии Ротару поделилась смелыми фотографиями с отдыха в Японии

София Евдокименко. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ iamsofiaeve

Внучка известной певицы Софии Ротару, модель и блогер София Евдокименко, опубликовала фото без верхней одежды в своих соцсетях. На снимке она позирует на кровати в откровенном образе.

«Халаты должны стать приемлемой одеждой для ужина», — подписала фото внучка Ротару.

София Евдокименко. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ iamsofiaeve

София, некогда строившая карьеру модели и певицы в США, где она прожила около пяти лет, сейчас путешествует по Японии с матерью и братом. Их текущая локация — Киото. В 2025 году София решила сменить обстановку и переехала в Европу.

София Ротару отказалась от концертов до конца СВО, потому что её музыканты воюют за ВСУ

Ранее София Ротару нарушила молчание и показала в соцсети архивный снимок, где она обнимает любимого мужчину – отца. Именно отец певицы Михаил привил дочери любовь к музыке, он прекрасно пел и играл на баяне. Последние годы жизни мужчина занимался самодеятельностью в местном Доме культуры.

