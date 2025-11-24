Россия и США
24 ноября, 09:23

Ротару прервала молчание и показала трогательное фото с любимым мужчиной

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ sofiarotaru.official

Певица София Ротару давно не появляется на публике и не даёт концертов, она поддержала Украину после начала СВО и, по слухам, полностью ушла в тихую семейную жизнь. Но недавно исполнительница нарушила молчание и показала в соцсети архивный снимок, где она обнимает любимого мужчину – отца.

Семья Ротару. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ sofiarotaru.official

«День рождения папы», — подписала трогательное фото Ротару. Она не стала давать развёрнутый комментарий. Но поклонники решили, что звезда испытывает ностальгию по былым временам и семейному счастью.

Именно отец певицы Михаил привил дочери любовь к музыке, он прекрасно пел и играл на баяне. Последние годы жизни мужчина занимался самодеятельностью в местном Доме культуры. Его не стало в марте 2004 года. «Грустно, но что поделать, родители уходят первыми», — написал один из подписчиков звезды эстрады.

Напомним, 78-летняя Ротару уехала из России после начала спецоперации. Она не очень активно ведёт соцсети и не появляется даже на частных вечеринках. Предложения легенде эстрады организовать концерты поступают регулярно, украинские бизнесмены не скупятся и готовы на любые суммы, но певица им отказывает: мол, вся команда на фронте, а новых музыкантов она не ищет.

