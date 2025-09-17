София Ротару отказалась от концертов до конца СВО, потому что её музыканты воюют за ВСУ

Певица София Ротару отказалась от концертов и корпоративов как минимум до окончания СВО. По данным Mash, даже за завышенный прайс звезда не выйдет на сцену, потому что все её музыканты воюют за ВСУ.

Телеграм-канал пишет, что предложения легенде эстрады поступают регулярно, украинские бизнесмены не скупятся и готовы на любые суммы, но 78-летняя София Михайловна им отказывает: вся команда на фронте, а новых музыкантов она не ищет.