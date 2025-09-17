Владимир Путин
17 сентября, 09:23

София Ротару отказалась от концертов до конца СВО, потому что её музыканты воюют за ВСУ

София Ротару. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / sofiarotaru.official

Певица София Ротару отказалась от концертов и корпоративов как минимум до окончания СВО. По данным Mash, даже за завышенный прайс звезда не выйдет на сцену, потому что все её музыканты воюют за ВСУ.

Телеграм-канал пишет, что предложения легенде эстрады поступают регулярно, украинские бизнесмены не скупятся и готовы на любые суммы, но 78-летняя София Михайловна им отказывает: вся команда на фронте, а новых музыкантов она не ищет.

Украинский патриот с российским паспортом: Сын Ротару платит налоги РФ, чтобы сохранить виллу в Крыму
Не так давно — 7 августа — Ротару отметила 78-летие. В честь дня рождения певица опубликовала серию фотографий из Киева. На кадрах артистка выглядит на 40 лет, поэтому поклонники заподозрили её в пластической операции. С 2022 года, после отъезда из России и приостановки карьеры, Ротару практически не появлялась на публике и не вела соцсети.

