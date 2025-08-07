Ротару в день своего 78-летия похвасталась ногами в прозрачной юбке

Встреча Путина и Трампа
София Ротару. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sofiarotaru.official

Украинская певица София Ротару, отмечающая 78-летие, опубликовала серию фотографий из Киева. С 2022 года, после отъезда из России и приостановки карьеры, артистка практически не появлялась на публике и не вела соцсети.

На снимках Ротару запечатлена во время прогулок по столице Украины — в полупрозрачной юбке с кожаными сапогами и в элегантном платье с глубоким декольте. Поклонники обратили внимание на радикально изменившиеся черты лица певицы, предположив, что она воспользовалась услугами высококлассных пластических хирургов.

Последние годы Ротару проводила на собственной вилле в Италии, приобретённой вместе с яхтой на острове Сардиния. Нынешнее появление в Киеве стало для фанатов неожиданностью, учитывая, что ранее певица избегала публичности после ухода со сцены.

Ранее Life.ru сообщал, что трёхэтажный особняк Софии Ротару на крымском полуострове был разграблен. Это произошло после того, как приглядывавший за домом дворецкий уволился и роскошная недвижимость площадью под 400 квадратов остался пустовать. После этого артистка решила продать свой особняк.

