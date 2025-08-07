Ротару в день своего 78-летия похвасталась ногами в прозрачной юбке

Украинская певица София Ротару, отмечающая 78-летие, опубликовала серию фотографий из Киева. С 2022 года, после отъезда из России и приостановки карьеры, артистка практически не появлялась на публике и не вела соцсети.

София Ротару. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sofiarotaru.official

На снимках Ротару запечатлена во время прогулок по столице Украины — в полупрозрачной юбке с кожаными сапогами и в элегантном платье с глубоким декольте. Поклонники обратили внимание на радикально изменившиеся черты лица певицы, предположив, что она воспользовалась услугами высококлассных пластических хирургов.

Последние годы Ротару проводила на собственной вилле в Италии, приобретённой вместе с яхтой на острове Сардиния. Нынешнее появление в Киеве стало для фанатов неожиданностью, учитывая, что ранее певица избегала публичности после ухода со сцены.