2 ноября, 12:04

Сын Наташи Королёвой подстриг макушку, как древний монах

Наташа Королёва вместе с сыном Архипом Глушко и его супругой Мелиссой побывали на спектакле в Москве. Семейное появление на публике привлекло внимание благодаря необычной причёске наследника звезды: он коротко подстриг макушку, оставив волосы по бокам. Королёва опубликовала кадры с этого события в своём блоге.
Сын Наташи Королёвой выбрил макушку, как древний монах. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / koroleva__star

Причёска Архипа Глушко, с выбритой макушкой, невольно заставляет вспомнить о монашеской тонзуре – символе духовного смирения и отречения от мирского. Какую идею вложил в свой образ сын Тарзана, остаётся загадкой.

Ранее Наташа Королёва призналась, что с возрастом контроль за весом становится всё более трудным делом. Среди любимых методов поддержания фигуры — поездки в санаторий и физические нагрузки.

Наталья Демьянова
