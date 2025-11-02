Сын Наташи Королёвой подстриг макушку, как древний монах

Наташа Королёва вместе с сыном Архипом Глушко и его супругой Мелиссой побывали на спектакле в Москве. Семейное появление на публике привлекло внимание благодаря необычной причёске наследника звезды: он коротко подстриг макушку, оставив волосы по бокам. Королёва опубликовала кадры с этого события в своём блоге.

Сын Наташи Королёвой выбрил макушку, как древний монах. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / koroleva__star

Причёска Архипа Глушко, с выбритой макушкой, невольно заставляет вспомнить о монашеской тонзуре – символе духовного смирения и отречения от мирского. Какую идею вложил в свой образ сын Тарзана, остаётся загадкой.

