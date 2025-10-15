Сектор Газа
Регион
15 октября, 18:55

«Уже не от котлет»: Наташа Королёва призналась, из-за чего поправляется

Наташа Королёва. Обложка © ТАСС/ Вячеслав Прокофьев

Популярная российская певица Наташа Королева призналась, что с возрастом контроль за весом становится всё более трудным делом. Среди любимых методов поддержания фигуры — поездки в санаторий и физические нагрузки.

«Ты поправляешься уже от лет, а не от котлет», — рассказала Королёва в соцсетях.

Ранее певица Ирина Ортман рассказала, как ей удалось сбросить 15 килограммов за две недели. Она придерживалась диеты, разработанной Алексеем Ковальковым. Этот формат питание подкупил артистку тем, что включает в себя принятие пищи после 18:00.

