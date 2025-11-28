Россияне рассказали, как отпразднуют День матери

В России День матери, отмечаемый 30 ноября, всё больше укрепляется в статусе важного семейного торжества. В стране провели анализ, чтобы узнать, как россияне выражают свои поздравления мамам и какие подарки они выбирают. Результаты исследования были опубликованы в газете «Известия».

Авторы статьи отметили, что интерес к этому дню растёт: 32% граждан России отмечают его ежегодно, а 13% присоединились к этому празднованию в этом году. Малая часть опрошенных (8%) либо не видит в этом дне повода для поздравлений, либо ранее не знала о его существовании. Четверть респондентов предпочитают дарить не материальные вещи, а добрые и искренние пожелания.

Более половины участников опроса считают, что мамы не ожидают дорогостоящих подарков, а чаще сами создают праздничную атмосферу, организуя застолье и объединяя всю семью. По мнению других, для женщин важнее всего внимание детей (27%) и супруга (18%), и даже скромные проявления уважения со стороны начальства (3%) также имеют значение.

Финансовые возможности участников также варьируются. Около половины (48%) готовы потратить на подарок до 3 тысяч рублей, 28% — до 5 тысяч рублей, а 16% — до 10 тысяч рублей. Самый большой бюджет закладывают 10% опрошенных. Среди подарков лидирует домашний текстиль и уютные вещи, которые собираются приобрести 34% россиян. Далее следуют конфеты и наборы продуктов, косметика и парфюмерия. Одежду, ювелирные изделия и аксессуары выбирают 28% респондентов, а электронику — 12%.

Нематериальные подарки становятся всё более востребованными. Каждый пятый планирует организовать посещение спа-салона, 11% — культурное мероприятие, 10% — путешествие. Вариант обучения или абонемент в спортзал рассматривают 8%, а 15% участников опроса предпочитают творческие подарки, такие как хендмейд или стихи. Денежный подарок выбирают лишь 7%, а 3% собираются порадовать маму внуком или внучкой.

Цветы остаются важным элементом поздравления: 36% россиян планируют вручить букет, а 20% уверены, что он должен быть дополнением к основному подарку. При этом 18% выбирают комнатные растения в горшках, считая их более долговечным и личным знаком внимания. Около 10% отказываются от цветов, если мама их не любит, а 9% считают букет слишком обыденным. Небольшое количество респондентов покупают цветы заранее, чтобы сэкономить.

А ранее в России предложили учредить выплаты ко Дню матери. Депутат Госдумы Виталий Милонов отметил, что, учитывая стратегический курс государства на поддержку института семьи и многодетности, логичным шагом станет внедрение дополнительных механизмов поощрения российских матерей.