Доктор медицинских наук объяснила, в чём Матвиенко права, призывая рожать в 18 лет

Наиболее благоприятный период для рождения детей, особенно первого ребенка, с медицинской точки зрения — с 18 до 25 лет. Об этом в беседе с Life.ru заявила Татьяна Назаренко, доктор медицинских наук, директор Института репродуктивной медицины НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова Минздрава России. Так профессор прокомментировала призыв председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко сделать нормой рождение детей сразу после достижения 18 лет.

«В это время у женщины стабильный гормональный фон, лучшая способность к зачатию за счёт качественного запаса яйцеклеток, общее хорошее состояние здоровья, что позволяет благополучно вынашивать беременность и быстро восстанавливаться поле родов. Стоит отметить, что чем моложе будущая мама, тем меньше риск развития генетических аномалий плода и осложнений у беременной», — подтвердила эксперт.

Возраст будущего отца при этом также важен: у мужчин с возрастом ухудшается качество спермы, что также влияет на вероятность возникновения беременности и здоровье плода.

При этом Назаренко призвала помнить о подготовке к беременности со стороны обоих родителей. Она начинается за несколько месяцев до планируемого зачатия, включает в себя комплекс диагностических, профилактических и лечебных мероприятий, в ходе которых определяют факторы риска и корректируют их.

При этом другие эксперты считают, что призывы к раннему материнству, звучащие от политиков, игнорируют ключевые психологические и социальные риски, с которыми сталкиваются подростки. Психологи уверены, что материнство — это не только про рождение, но и воспитание, обеспечение и безусловная любовь на всю жизнь. Почему россиянам предлагают рожать в 18 — и что здесь не так: разбор психолога читайте в материале Life.ru.