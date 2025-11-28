В Госдуме предложили установить прогрессивную шкалу материнского капитала

В Госдуме предложили ввести прогрессивную систему выплат материнского капитала. С соответствующей инициативой выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Планируется, что законопроект будет направлен на рассмотрение депутатов в пятницу, 28 ноября.

Согласно тексту законодательной инициативы, размер выплаты за рождение или усыновление второго ребёнка с 1 января 2026 года составит 933 234 рубля. При появлении в семье третьего или последующих детей сумма материнского капитала достигнет 1 399 851 рубля.

Также парламентарий предлагает предоставлять материнский капитал женщинам, которые родят или усыновят третьего ребёнка начиная с 2026 года. Кроме того, нововведением станет возможность получения этой выплаты независимо от того, использовали ли ранее родители право на дополнительные меры государственной поддержки.

«Накануне Дня матери мы вновь вносим наше давнее программное предложение о прогрессии материнского капитала. Практика показывает, что именно материнский капитал — самая эффективная демографическая мера», — приводит слова Миронова ТАСС.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, разрешающий многодетным матерям оплачивать стоматологические и ортодонтические услуги за счёт средств материнского капитала. Медицинская помощь будет оказываться в учреждениях государственной и муниципальной форм собственности. Эти организации должны работать в системе обязательного медицинского страхования. Как высказался первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев, разрешение использовать материнский капитал на стоматологические услуги позволит значительно снизить финансовую нагрузку на семейный бюджет.