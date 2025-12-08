Овечкин не смог набрать очков в победном матче НХЛ против «Коламбуса»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог набрать очков в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. В домашней игре против «Коламбуса» российский нападающий не отличился ни голом, ни голевой передачей, но его команда смогла победить со счётом 2:0.

Это уже второй матч подряд, в котором Овечкин остаётся без результативных баллов, прервав таким образом свою шестиматчевую результативную серию. В текущем сезоне в активе форварда 14 голов и 15 передач за 30 матчей.

«Вашингтон» продолжает возглавлять турнирную таблицу Столичного дивизиона с 39 очками. Их соперник, «Коламбус», напротив, замыкает дивизион (32 очка). Следующий матч «Кэпиталз» проведут дома 12 декабря, где их ждёт встреча с «Каролиной».

Напомним, в прошлом матче против «Анахайм Дакс» Овечкин поучаствовал в массовой потасовке. Стычка вспыхнула в начале третьего периода после того, как игрок «Анахайма» Фрэнк Ватрано толкнул защитника «Кэпиталс» Джейкоба Чикрана. Российский нападающий заступился за одноклубника, что спровоцировало конфликт.