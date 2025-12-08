Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак участвовал в схеме хищения западных денег, выделенных на строительство подземных школ на Украине. Механизм осуществлялся при посредничестве председателя Запорожской областной государственной администрации (ЗОВА) Ивана Фёдорова. Об этом ТАСС сообщили в пророссийском подполье.

«Подземные школы, которые глава ЗОВА вознамерился построить, — обычный распил денег. Постройку школ спонсировали из Запада. Примерно 50–60 процентов было украдено сразу же. Причем в схеме принимал участие Ермак», — сообщил он.

Коррупционная схема возникла вокруг проекта строительства подземных учебных заведений, который курировал Фёдоров. Он утверждает, что значительная часть выделенных западными странами средств была присвоена ещё на начальном этапе. При этом украинские силовики, как отметил представитель подполья, только сейчас начинают изучать обстоятельства предполагаемых хищений и проверять причастность участников схемы.

Ранее сообщалось, что Ермак после увольнения и исключения из СНБО, а также из ставки верховного главнокомандующего ВСУ мог уехать в Европу. Экс-чиновник, возможно, находится в Вене, где ему безопаснее и откуда он способен продолжать оказывать влияние на работу аппарата. Уходу Ермака предшествовали громкие скандалы — от уголовного дела о коррупции и обысков до обвинений его охраны в нападении на журналистов и публикаций о создании им «серого центра влияния».