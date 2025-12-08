Медведчук назвал бюджет Украины на 2026 год основой полного поражения

Экс-лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обрушился с резкой критикой на ранее принятый государственный бюджет на 2026 год. По его мнению, этот документ закладывает основу для «полного экономического поражения» страны.

В авторской статье политик заявил, что «абсолютно безграмотное, коррумпированное и попросту ограниченное правительство Украины реализует заведомо провальную экономическую политику». Он также не пощадил депутатов, назвав парламент собранием «вчерашних свадебных фотографов, ведущих и комиков».

«[Украинский парламент] принимая бюджет на 2026 год, де-факто пафосно узаконил огромную дыру в главной смете страны, заложив на фоне всех внешних рисков основу полного экономического поражения страны», — отметил политик.

Напомним, 3 декабря украинский парламент утвердил во втором чтении проект бюджета на 2026 год, который предполагает дефицит в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов). В проекте дефицит запланирован на уровне 18,5% ВВП. Решение было принято большинством в 257 голосов депутатов в ходе заседания.