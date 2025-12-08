Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 декабря, 06:16

Медведчук назвал бюджет Украины на 2026 год основой полного поражения

Обложка © ТАСС / Анна Марченко

Обложка © ТАСС / Анна Марченко

Экс-лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обрушился с резкой критикой на ранее принятый государственный бюджет на 2026 год. По его мнению, этот документ закладывает основу для «полного экономического поражения» страны.

В авторской статье политик заявил, что «абсолютно безграмотное, коррумпированное и попросту ограниченное правительство Украины реализует заведомо провальную экономическую политику». Он также не пощадил депутатов, назвав парламент собранием «вчерашних свадебных фотографов, ведущих и комиков».

«[Украинский парламент] принимая бюджет на 2026 год, де-факто пафосно узаконил огромную дыру в главной смете страны, заложив на фоне всех внешних рисков основу полного экономического поражения страны», — отметил политик.

Депутаты Верховной рады подняли себе выплаты в три раза
Депутаты Верховной рады подняли себе выплаты в три раза

Напомним, 3 декабря украинский парламент утвердил во втором чтении проект бюджета на 2026 год, который предполагает дефицит в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов). В проекте дефицит запланирован на уровне 18,5% ВВП. Решение было принято большинством в 257 голосов депутатов в ходе заседания.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Украина
  • Виктор Медведчук
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar