В школах Новосибирской области ввели масочный режим из-за вспышки ОРВИ

В школах Новосибирской области вводят масочный режим из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Ученикам рекомендуют носить маски, а посещение столовых организуют по очереди. С таким заявлением выступил на совещании министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий.

Региональные власти решили усилить профилактические меры после того, как в образовательных учреждениях заметно выросло число заболевших детей. Учителям поручено разводить потоки школьников при посещении столовых, чтобы снизить риск распространения инфекции. Родителям дополнительно рекомендуют обеспечить детей медицинскими масками. При этом два учебных заведения в Кыштовском и Искитимском районах полностью закрыли: одно — до 10 декабря, второе — до 11 декабря. В этих школах обучение временно перевели на дистанционный формат.

Ранее сообщалось о введении ограничительных мер для сдерживания распространения вирусных инфекций в Благовещенске. С 4 по 19 декабря в областном центре объявили обязательное ношение масок во всех учреждениях и на предприятиях, а массовые детские мероприятия, организуемые школами, спортивными и культурными учреждениями, были отменены. Причиной ужесточения правил стал высокий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.