На Солнце произошла мощная вспышка высшего класса

Утром в понедельник, 8 декабря, Солнце произвело мощнейший выброс энергии. Ученые зафиксировали вспышку высшего класса Х — одну из самых сильных в современной классификации. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

Как передаёт ТАСС, событие произошло в 08:01 по московскому времени и длилось 15 минут. Ей присвоен балл Х2.1, что указывает на экстремальную мощность. Этому предшествовали две более слабые, но всё же значительные вспышки класса М, случившиеся в ночь на понедельник.

Солнечные вспышки делятся на пять классов по мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X. Класс X — самый высокий. Каждый следующий класс в 10 раз мощнее предыдущего. Вспышки класса X способны вызывать продолжительные радиопомехи и мощные магнитные бури на планете.

Ранее специалисты предупредили о риске мощной магнитной бури на Земле, способной вызвать сбои в работе спутников, интернет-сетей и систем электроснабжения. Опасность связана с активностью крупного солнечного пятна, сравниваемого по масштабам с историческим «пятном Кэррингтона». В сообщении говорится, что при возникновении бури, равной по интенсивности «Событию Кэррингтона», вероятны серьёзные нарушения в работе ключевых инфраструктур.