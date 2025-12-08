Путин в Индии
8 декабря, 07:01

Экс-советник Трампа рассказал о последствиях санкций против России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Американские санкции против России на деле лишь способствуют укреплению отношений Москвы и Пекина. Об этом РИА «Новости» сообщил бывший консультант президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос.

«Санкции лишь способствуют сближению Китая и России», — отметил Пападопулос, комментируя возможные последствия односторонних рестрикций.

По мнению Пападопулоса, ограничения, введённые США и их союзниками против России, не ослабляют Москву, а наоборот стимулируют более тесное сотрудничество с Китаем. Он подчеркнул, что санкции оказывают эффект, прямо противоположный заявленным целям, создавая стимул для экономического и политического взаимодействия между двумя странами.

Британцы вспомнили про Скрипалей и ввели санкции против РФ из-за истории с «Новичком»

Ранее сообщалось, что экономики стран Европейского союза в период с 2022 по 2025 год потеряли до 1,6 триллиона евро из-за антироссийских санкций. Российская экономика сохраняет устойчивость и продолжает расти, тогда как односторонние меры наносят ущерб их инициаторам. Санкции рассматриваются как инструмент неоколониальной политики Запада, направленной на сдерживание развития стран Мирового большинства.

Милена Скрипальщикова
