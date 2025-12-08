Путин в Индии
8 декабря, 07:06

Актриса Муцениеце впервые показала фигуру после третьих родов

Актриса и бывшая ведущая детского шоу «Голос» Агата Муцениеце на прошлой неделе стала мамой в третий раз. И вчера, 7 декабря, она впервые показала свою фигуру после родов в своих социальных сетях.

«Плюсы, конечно, помимо лишних 8 килограммов, имеются очевидные», – с юмором подписала фотографию Муцениеце.

Роды прошли в клинике «Лапино», которую Агата заранее выбрала для появления ребёнка на свет. На снимке звезда позирует без макияжа, с небрежной прической, в удобном топе и бюстгальтере для кормящих матерей. Заметно, что после родов у актрисы увеличилась грудь, о чём она также пошутила. Муцениеце подчеркнула, что, помимо прибавки в весе, есть и положительные стороны нового этапа в жизни.

Ранее сообщалось, что актриса Агата Муцениеце ожидала рождения ребёнка от музыканта Петра Дранги. Звезда делилась с поклонниками в соцсетях серией фотографий, показывая моменты беременности. Сообщалось, что третьим ребёнком стала девочка, которая родилась 1 декабря в столичном роддоме «Лапино». В настоящий момент актриса находится в палате и восстанавливается после родов, пока не публикуя новых фотографий или подробностей в своих соцсетях.

