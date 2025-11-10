«Чувствую себя любимой и красивой»: Агата Муцениеце устроила беременную фотосессию перед родами

Актриса Агата Муцениеце ожидает рождения ребёнка от музыканта Петра Дранги. Звезда опубликовала нежную серию фотографий в соцсетях, показав фанатам все прелести беременности.









Для 41-летнего Петра Дранги этот малыш станет первым. У самой актрисы уже есть двое детей от предыдущего брака с актёром Павлом Прилучным — сын Тимофей и дочь Мия. На снимках Муцениеце предстала в элегантном образе: в телесном белье под светлым полушубком, с волосами, собранными в пучок, а также минимальным макияжем. На некоторых кадрах она запечатлена в свободных голубых джинсах с распущенными волосами, держа в руках газету с надписью: baby is coming soon.

«Вдыхать эту жизнь каждую секунду, чувствовать себя любимой и красивой, спасибо за всё — жизнь!» — сопроводила публикацию трогательной подписью звезда.

В комментариях к посту поклонники вспомнили недавние слухи, что беременность актрисы могла быть ненастоящей. На эти предположения Муцениеце ранее отреагировала с юмором, разместив в своём телеграм-канале пост, где её сравнили с певицей Бейонсе, которую также в своё время обвиняли в инсценировке беременности.