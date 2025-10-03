Валдайский форум
3 октября, 10:20

«Начинала с весом 56 кг»: Агата Муцениеце показала, сколько набрала за беременность

Агата Муцениеце призналась, что набрала 12 кг за время беременности

Обложка © Telegram / BeliySad_official

Актриса Агата Муцениеце показала, сколько килограммов набрала за беременность. В Telegram-анале артистка призналась, что находится уже на позднем сроке.

Муцениеце показала, сколько килограммов набрала за беременность. Видео © Telegram / AgataMucenieceLife

«Итак, на данный момент вес 68,400 кг. Свой путь беременности я начинала с весом 56 кг! В лучшие дни 55. Итого +12 кг пока что. Все мы помним, что самый быстрый набор веса идёт уже в самом конце, где я сейчас и нахожусь» — сообщила Агата.

На ранних сроках беременности Муцениеце, получив одобрение врача, активно занималась бегом. Однако сейчас актриса призналась, что у неё совершенно нет энергии для физических нагрузок. Она также отметила, что не придерживается строгих диет из-за лени, но ощущает, что из-за давления на желудок ей трудно есть большие порции, а любая избыточная еда вызывает изжогу. Наиболее сильный аппетит актриса испытывала во втором триместре, когда ей хотелось разнообразных сладостей и выпечки. В первом же триместре она испытывала непреодолимое желание есть мясо, в том числе в сыром виде и в виде стейков и котлет, несмотря на рекомендации врачей.

«Цените семью»: Муцениеце не смогла скрыть эмоций от видео со свадьбы с Дрангой
Напомним, в конце августа беременная Агата Муцениеце вышла замуж за Петра Дрангу. Актриса при этом сменила фамилию. Торжественная церемония прошла в тайне. Совокупно звёзды потратили на свадьбу 6 млн рублей.

