«Цените семью»: Муцениеце не смогла скрыть эмоций от видео со свадьбы с Дрангой

Актриса Агата Муцениеце не смогла скрыть эмоций от видео со свадьбы с аккордеонистом Петром Дрангой, которое опубликовал визажистка, создавшая образ звезды для торжества. Стилистка опубликовала кадры с праздника и сопроводила их тёплыми поздравлениями.

«Желаем вам, чтобы ваши глаза всегда светились от счастья и любви друг к другу. Взаимопонимания вам и достатка. Берегите и цените свою семью, поддерживайте друг друга во всем и будьте счастливы!» — цитирует женщину Кино Mail.