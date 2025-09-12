Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 сентября, 09:30

«Цените семью»: Муцениеце не смогла скрыть эмоций от видео со свадьбы с Дрангой

Актриса Агата Муцениеце восхитилась роликом со свадьбы с Дрангой

Агата Муцениеце и Пётр Дранга. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Агата Муцениеце и Пётр Дранга. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Актриса Агата Муцениеце не смогла скрыть эмоций от видео со свадьбы с аккордеонистом Петром Дрангой, которое опубликовал визажистка, создавшая образ звезды для торжества. Стилистка опубликовала кадры с праздника и сопроводила их тёплыми поздравлениями.

Агата Муцениеце. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agataagata

«Желаем вам, чтобы ваши глаза всегда светились от счастья и любви друг к другу. Взаимопонимания вам и достатка. Берегите и цените свою семью, поддерживайте друг друга во всем и будьте счастливы!» — цитирует женщину Кино Mail.

Муцениеце была поражена добрыми словами стилистки. Артистка эмоционально отреагировала на видео, написав «Как красиво!»

Продюсер рассказал, как изменились гонорары Муцениеце и Дранги после свадьбы
Продюсер рассказал, как изменились гонорары Муцениеце и Дранги после свадьбы
Прилучный и Брутян публично отреагировали на неожиданную дату свадьбы Муцениеце
Прилучный и Брутян публично отреагировали на неожиданную дату свадьбы Муцениеце

Напомним, в конце августа Агата Муцениеце вышла замуж за Петра Дрангу. Актриса при этом сменила фамилию. Торжественная церемония прошла в тайне. Совокупно звёзды потратили на свадьбу 6 млн рублей. Позже Муцениеце опубликовала видео со свадьбы.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Агата Муцениеце
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar