«Цените семью»: Муцениеце не смогла скрыть эмоций от видео со свадьбы с Дрангой
Актриса Агата Муцениеце восхитилась роликом со свадьбы с Дрангой
Агата Муцениеце и Пётр Дранга. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов
Актриса Агата Муцениеце не смогла скрыть эмоций от видео со свадьбы с аккордеонистом Петром Дрангой, которое опубликовал визажистка, создавшая образ звезды для торжества. Стилистка опубликовала кадры с праздника и сопроводила их тёплыми поздравлениями.
Агата Муцениеце. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agataagata
«Желаем вам, чтобы ваши глаза всегда светились от счастья и любви друг к другу. Взаимопонимания вам и достатка. Берегите и цените свою семью, поддерживайте друг друга во всем и будьте счастливы!» — цитирует женщину Кино Mail.
Муцениеце была поражена добрыми словами стилистки. Артистка эмоционально отреагировала на видео, написав «Как красиво!»
Напомним, в конце августа Агата Муцениеце вышла замуж за Петра Дрангу. Актриса при этом сменила фамилию. Торжественная церемония прошла в тайне. Совокупно звёзды потратили на свадьбу 6 млн рублей. Позже Муцениеце опубликовала видео со свадьбы.