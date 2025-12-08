Россиян призвали воздержаться от посещения граничащих с Камбоджей районов Таиланда

Посол России в Таиланде Евгений Томихин посоветовал российским гражданам отказаться от поездок в районы, расположенные вдоль границы с Камбоджей, ввиду обострения конфликта между двумя странами. Конфликт, вспыхнувший в последние дни, привел к усилению напряженности и создал небезопасную обстановку для туристов и отдыхающих.

Томихин подчеркнул, что туристы, находящиеся в регионе, должны внимательно отслеживать сообщения местных властей и быть готовыми к любым непредвиденным обстоятельствам. Туристам рекомендуется связаться с посольством России в Бангкоке в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

По состоянию на данный момент обращений от российских граждан, связанных с указанным конфликтом, не поступало. Однако посол подчеркнул важность осторожности и предусмотрительности, рекомендуя воздержаться от необдуманных путешествий в неспокойные районы.

Таким образом, российское консульство предпринимает меры по обеспечению безопасности граждан, находящихся в Юго-Восточной Азии, и готово оказывать поддержку в случае необходимости.

На границе Таиланда и Камбоджи (8 декабря 2025) возобновились бои: Таиланд нанёс авиаудары по камбоджийским позициям в ответ на обстрел, убивший 1 тайского солдата и ранившего 8. Камбоджа обвиняет Таиланд в агрессии и эвакуирует жителей; обе стороны нарушают перемирие Трампа от октября. Эвакуировано около 35 тыс. человек в Таиланде, ASEAN призывает к сдержанности.