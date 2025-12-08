Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 декабря, 02:06

Военный погиб во время обстрела между Камбоджей и Таиландом

Обложка © Вооружённые силы Таиланда

Обложка © Вооружённые силы Таиланда

Камбоджа и Таиланд нанесли удары по территориям друг друга. Об этом сообщает портал Khaosod в соцсети X.

Сначала Камбоджа атаковала тайскую военную базу Анупонг. В результате погиб один солдат, ещё двое получили ранения. В ответ Таиланд поднял в воздух истребители F-16 и нанёс удары по позициям противника. Об этом Khaosod рассказал представитель тайской армии.

Трамп заявил, что это он разрешил конфликт между Таиландом и Камбоджей
Трамп заявил, что это он разрешил конфликт между Таиландом и Камбоджей

Ранее тайская армия приказала жителям четырёх приграничных провинций немедленно эвакуироваться в убежища. Приказ отдали из-за риска резкой эскалации на спорных участках границы. Людей попросили срочно покинуть дома из-за угрозы боевых действий.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • таиланд
  • камбоджа
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar