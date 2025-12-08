Военный погиб во время обстрела между Камбоджей и Таиландом

Камбоджа и Таиланд нанесли удары по территориям друг друга. Об этом сообщает портал Khaosod в соцсети X.

Сначала Камбоджа атаковала тайскую военную базу Анупонг. В результате погиб один солдат, ещё двое получили ранения. В ответ Таиланд поднял в воздух истребители F-16 и нанёс удары по позициям противника. Об этом Khaosod рассказал представитель тайской армии.

Ранее тайская армия приказала жителям четырёх приграничных провинций немедленно эвакуироваться в убежища. Приказ отдали из-за риска резкой эскалации на спорных участках границы. Людей попросили срочно покинуть дома из-за угрозы боевых действий.