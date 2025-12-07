Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 декабря, 11:45

Армия Таиланда экстренно призвала граждан и туристов укрыться в убежищах

Обложка © Вооружённые силы Таиланда

Обложка © Вооружённые силы Таиланда

Армия Таиланда приказала жителям четырёх приграничных провинций срочно эвакуироваться в убежища. Об этом со ссылкой на Второй армейский округ королевства пишет Khaosod.

Приказ связан с потенциальной опасностью резкой эскалации столкновений на границе с Камбоджей. Речь идёт о районах, расположенных вдоль спорных участков. Граждан призвали покинуть места проживания в срочном порядке из-за угрозы эскалации боевых действий.

По данным издания, сегодня утром по московскому времени в районе Фу Пха Лек тайских военнослужащих обстреляла армия Камбоджи. После это начались ожесточённые бои, завершившиеся около 10 утра по московскому времени. Сообщается, что двое бойцов ВС Таиланда были ранены.

Таиланд обратился к Индии с просьбой о поддержке вступления в БРИКС
Таиланд обратился к Индии с просьбой о поддержке вступления в БРИКС

Спор о границе между Таиландом и Камбоджей длится более века. Причиной являются несколько труднодоступных участков, которые так и не были тщательно демаркированы. В конце июля Таиланд приступил к проведению операции под кодовым названием «Война за землю», нацеленной против Камбоджи. Однако менее чем через неделю после эскалации стороны при посредничестве Малайзии достигли договорённостей о срочном прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп заявил, что именно он примирил враждующие государства.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • таиланд
  • камбоджа
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar