Армия Таиланда экстренно призвала граждан и туристов укрыться в убежищах
Обложка © Вооружённые силы Таиланда
Армия Таиланда приказала жителям четырёх приграничных провинций срочно эвакуироваться в убежища. Об этом со ссылкой на Второй армейский округ королевства пишет Khaosod.
Приказ связан с потенциальной опасностью резкой эскалации столкновений на границе с Камбоджей. Речь идёт о районах, расположенных вдоль спорных участков. Граждан призвали покинуть места проживания в срочном порядке из-за угрозы эскалации боевых действий.
По данным издания, сегодня утром по московскому времени в районе Фу Пха Лек тайских военнослужащих обстреляла армия Камбоджи. После это начались ожесточённые бои, завершившиеся около 10 утра по московскому времени. Сообщается, что двое бойцов ВС Таиланда были ранены.
Спор о границе между Таиландом и Камбоджей длится более века. Причиной являются несколько труднодоступных участков, которые так и не были тщательно демаркированы. В конце июля Таиланд приступил к проведению операции под кодовым названием «Война за землю», нацеленной против Камбоджи. Однако менее чем через неделю после эскалации стороны при посредничестве Малайзии достигли договорённостей о срочном прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп заявил, что именно он примирил враждующие государства.
