Армия Таиланда экстренно призвала граждан и туристов укрыться в убежищах

Армия Таиланда приказала жителям четырёх приграничных провинций срочно эвакуироваться в убежища. Об этом со ссылкой на Второй армейский округ королевства пишет Khaosod.

Приказ связан с потенциальной опасностью резкой эскалации столкновений на границе с Камбоджей. Речь идёт о районах, расположенных вдоль спорных участков. Граждан призвали покинуть места проживания в срочном порядке из-за угрозы эскалации боевых действий.

По данным издания, сегодня утром по московскому времени в районе Фу Пха Лек тайских военнослужащих обстреляла армия Камбоджи. После это начались ожесточённые бои, завершившиеся около 10 утра по московскому времени. Сообщается, что двое бойцов ВС Таиланда были ранены.