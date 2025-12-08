ФСБ поймала украинского диверсанта по кличке «Смайл» за поджог вышки под Ростовом
Обложка © РИА Новости / ФСБ РФ
Задержанный в Ростовской области гражданин, обвиняемый в госизмене, дал признательные показания относительно поджога объекта радиосвязи. В видеоматериалах, распространённых ФСБ, он подтвердил, что совершил данное преступление.
По словам мужчины, его вовлечение в противоправную деятельность началось с общения в интернете с неким украинским «террористом». Изначально переписка велась на русском языке, однако позднее собеседник перешёл на украинский. Задержанный также сообщил, что его псевдонимом в ходе вербовочной работы был «Смайл». Именно этим псевдонимом он маркировал листы, которые, по указанию своего куратора, оставлял на местах совершения поджогов.
Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о задержании на Кубани россиянки 1988 года рождения, которую подозревают в совершении государственной измены. Суть противоправной деятельности заключалась в оказании финансовой помощи иностранному государству, чьи действия направлены против безопасности России.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.