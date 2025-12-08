ФСБ поймала украинского диверсанта по кличке «Смайл» за поджог вышки под Ростовом

По словам мужчины, его вовлечение в противоправную деятельность началось с общения в интернете с неким украинским «террористом». Изначально переписка велась на русском языке, однако позднее собеседник перешёл на украинский. Задержанный также сообщил, что его псевдонимом в ходе вербовочной работы был «Смайл». Именно этим псевдонимом он маркировал листы, которые, по указанию своего куратора, оставлял на местах совершения поджогов.