Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 декабря, 07:25

ФСБ поймала украинского диверсанта по кличке «Смайл» за поджог вышки под Ростовом

Обложка © РИА Новости / ФСБ РФ

Обложка © РИА Новости / ФСБ РФ

Задержанный в Ростовской области гражданин, обвиняемый в госизмене, дал признательные показания относительно поджога объекта радиосвязи. В видеоматериалах, распространённых ФСБ, он подтвердил, что совершил данное преступление.

По словам мужчины, его вовлечение в противоправную деятельность началось с общения в интернете с неким украинским «террористом». Изначально переписка велась на русском языке, однако позднее собеседник перешёл на украинский. Задержанный также сообщил, что его псевдонимом в ходе вербовочной работы был «Смайл». Именно этим псевдонимом он маркировал листы, которые, по указанию своего куратора, оставлял на местах совершения поджогов.

ФСБ задержала в Хабаровске 25-летнюю девушку, которая шпионила за бойцами СВО по заданию СБУ
ФСБ задержала в Хабаровске 25-летнюю девушку, которая шпионила за бойцами СВО по заданию СБУ

Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о задержании на Кубани россиянки 1988 года рождения, которую подозревают в совершении государственной измены. Суть противоправной деятельности заключалась в оказании финансовой помощи иностранному государству, чьи действия направлены против безопасности России.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar