Разрыв экономических связей с Россией может привести Финляндию к серьёзной экономической катастрофе. Об этом изданию «Прайм» сообщил доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.

«Финляндия направляет значительную часть ресурсов не на помощь бизнесу и гражданам, которые находятся в кризисной ситуации, а на военные авантюры. В 2026 году Хельсинки выделит на оборону 6,3 миллиарда евро», — отметил эксперт.

К концу ноября 3019 финских компаний подали заявления о банкротстве, что стало рекордом XXI века. Уровень безработицы достиг 10,3 процента — максимума с 2009 года, а рост ВВП в 2025 году, согласно прогнозу Еврокомиссии, составит всего 0,1 процента. К 2035 году Финляндия будет обязана увеличить военные расходы до пяти процентов ВВП, что, по его мнению, продолжит «самоубийственную политику» страны.

Ранее сообщалось, что Россия направила Финляндии официальную ноту о прекращении действия двух статей энергетического соглашения по гидроэлектростанциям на реке Вуокса. В ноте указывалось, что действие указанных статей соглашения прекращается. Решение было связано с отказом Финляндии закупать российскую электроэнергию.