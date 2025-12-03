Плёнки Миндича
Регион
3 декабря, 13:11

Россия прекратила действие части энергетического соглашения с Финляндией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Creative Photo Corner

Россия направила официальную ноту Финляндии о прекращении действия двух статей энергетического соглашения по гидроэлектростанциям на реке Вуокса. Об этом сообщает финский телерадиовещатель Yle.

«Министерство иностранных дел Финляндии получило официальную ноту от России, в которой она сообщает о прекращении действия двух статей соглашения по ГЭС на Вуоксе», — говорится в сообщении.

Это решение связано с отказом Финляндии покупать российскую электроэнергию.

Ранее сообщалось, что Россия расторгла энергетический договор с Финляндией, касающийся реки Вуокса. Принципиальным основанием для денонсации документа стал односторонний отказ Хельсинки от покупки российской электроэнергии, который был осуществлён 4 апреля 2022 года.

