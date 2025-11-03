Россия и США
3 ноября, 18:51

«Едва стоит на ногах»: В Германии раскрыли, как НАТО подорвала экономику Финляндии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vovatol

Финляндия сталкивается с серьезными экономическими проблемами, такими как высокий госдолг и растущая безработица.

По данным Die Tagesspiegel, частично эти трудности связаны с обязательствами перед НАТО, которые вынуждают страну наращивать военные расходы на фоне ослабления национальной экономики.

«Финляндия сталкивается со всё более острой дилеммой: из соображений политики безопасности она увеличила свои расходы на оборону после начала специальной военной операции на Украине — в то же время она борется с ослаблением экономики, которая едва стоит на ногах», — говорится в публикации.

Финский экономист Йоонас Тухкури объясняет экономические проблемы страны несовременной промышленностью, неравномерным развитием регионов и недостаточной конкурентоспособностью продукции и рабочей силы на мировом рынке. В условиях необходимости привлечения инвестиций для экономического роста, правительство, связанное обязательствами перед НАТО в сфере обороны, вынуждено искать способы сокращения расходов, в том числе на образование и профессиональную подготовку.

Ранее сообщалось, что Россия расторгла энергетический договор с Финляндией, касающийся реки Вуокса. Принципиальным основанием для денонсации документа стал односторонний отказ Хельсинки от покупки российской электроэнергии, который был осуществлён 4 апреля 2022 года.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Наталья Демьянова
