8 декабря, 07:45

В Роскачестве объяснили, обязаны ли сотрудники посещать корпоративы в нерабочее время

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Motortion Films

Работодатель не может напрямую обязать сотрудника посещать корпоратив, если он проходит вне рабочего времени. Об этом заявила директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

По её словам, участие в таких мероприятиях должно быть добровольным, а отказ не должен влечь санкций или негативных последствий. В разговоре с RT эксперт уточнила важный нюанс: если корпоративное мероприятие проводится в рабочее время и фактически заменяет рабочий процесс, то работодатель уже может ожидать присутствия сотрудников.

В любом случае, как подчеркнула Ганькина, руководство должно уважать личные границы. Истинная ценность участия — в добровольном желании быть частью коллектива, а не в формальном выполнении приказа.

Ранее юрист в беседе с Life.ru разъяснил, что идея купить платье на корпоратив, а потом вернуть его в магазин, хоть и кажется заманчивой, противоречит закону. По правилам, вернуть можно только товар, который не был в употреблении. Платье считается ношеным даже после одной примерки вне дома или короткой поездки на мероприятие. Любые следы дезодоранта, парфюма, дыма или отрезанная бирка дают магазину право отказать в возврате.

Юрий Лысенко
